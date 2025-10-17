SPID a pagamento anche con Namirial ma c' è un piano Lite gratuito con limitazioni

Dday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Namirial è il quarto provider a introdurre un canone annuale per SPID. Tuttavia c'è anche il piano Lite: gratuito ma limitato ai soli portali privati. SPID Full invece è gratuito per chi possiede altri servizi dell'azienda. 🔗 Leggi su Dday.it

© Dday.it - SPID a pagamento anche con Namirial, ma c'è un piano Lite gratuito con limitazioni

