Gara valida per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I liguri sono chiamati a rialzarsi dopo essere finiti in zona retrocessione, ma dovranno vedersela contro i romagnoli in cerca di riscatto per mantenersi in zona playoff. Spezia vs Cesena si giocherà domenica 19 ottobre 2025 alle ore 19.30 presso lo stadio Picco. S PEZIA VS CESENA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Zero vittorie, quattro reti fatte e undici subite: questi i numeri impietosi dei liguri, fanalino di coda del torneo cadetto a pochi mesi dalla promozione sfiorata nella finale playoff contro la Cremonese. La squadra di D’Angelo deve assolutamente rialzarsi per allontanarsi dalla zona retrocessione e provare la scalata verso i playoff. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Spezia vs Cesena, ottava giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla