Spezia-Cesena Mignani | E' la peggiore partita che poteva capitarci in questo momento

Il Cesena torna in campo sabato alle ore 19:30 in casa dello Spezia senza lo squalificato Bastoni, gli infortunati Siano, Olivieri e Magni.Queste le parole di mister Michele Mignani riportate dal sito del Cesena Fc: “Mi dispiace non avere a disposizione Bastoni, in quanto squalificato, perché è. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondisci con queste news

È aperta la prevendita per il settore ospiti dello Stadio "Alberto Picco" in vista della prossima sfida contro lo Spezia Calcio Tutte le info sulle modalità di acquisto dei biglietti https://tinyurl.com/settore-ospiti-spezia-cesena #DAIBURDEL - facebook.com Vai su Facebook

Cesena, Mignani: "I ragazzi sono pronti, sanno che sarà una partita dal grande agonismo" - Terminata la rifinitura della vigilia, mister Mignani ha presentato in conferenza stampa il match Spezia Calcio - Lo riporta tuttob.com

In attesa di Spezia-Cesena, le parole di Michele Mignani - Senza cinque giocatori il tecnico del Cesena mischia un po’ le carte soprattutto in mezzo al campo e avvisa i suoi di tenere alta ... Da corrierecesenate.it

Mignani: “Attento Cesena, lo Spezia non è affatto in crisi”. Anche Bertaccini e Tosku convocati - Archiviata la seconda sosta stagionale, il Cesena ricomincia domani sera (ore 19. Riporta corriereromagna.it