Sperimentazione sulla rete pediatrica e teleconsulto Ducci | La Regione riveda la delibera attuativa
Arezzo, 17 ottobre 2025 – . “La regione riveda la delibera di attuazione della legge sulla rete pediatrica” Con queste parole la Sindaca di Talla Eleonora Ducci, entra nel merito della vicenda che in questi giorni ha fatto discutere sindaci, associazioni - come Cuore di Bimbo- e reti di cittadini e cittadine sul testo della delibera regionale. La soddisfazione di tutti per l'avvio della fase operativa, oggi si scontra con la delusione nel leggere che il testo della suddetta delibera (delibera regionale 1417 del 29 settembre 2025), esclude di fatto tutta la Provincia di Arezzo e gran parte del territorio della Toscana, dalla sperimentazione del teleconsulto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
La sperimentazione in Italia prima di diventare operativa in tutta la rete nazionale - facebook.com Vai su Facebook
Sperimentazione sulla rete pediatrica e teleconsulto, Ducci: “La Regione riveda la delibera attuativa” - Arezzo, 17 ottobre 2025 – Sperimentazione sulla rete pediatrica e teleconsulto, Ducci: “La Regione riveda la delibera attuativa” . Si legge su lanazione.it
Guardia medica pediatrica, la Regione Toscana esclude Siena dal teleconsulto - Parte con il piede sbagliato la fase applicativa della legge regionale numero 44 del 2025 sulla Continuità assistenziale pediatrica. Scrive radiosienatv.it
Tanti: «rete pediatrica, Arezzo esclusa dalla sperimentazione» - "Sono stata una delle prime firmatarie della proposta di legge di iniziativa popolare sulla guardia medica pediatrica. Come scrive lanazione.it