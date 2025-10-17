Sperimentazione sulla rete pediatrica e teleconsulto Ducci | La Regione riveda la delibera attuativa

Arezzo, 17 ottobre 2025 – . “La regione riveda la delibera di attuazione della legge sulla rete pediatrica” Con queste parole la Sindaca di Talla Eleonora Ducci, entra nel merito della vicenda che in questi giorni ha fatto discutere sindaci, associazioni - come Cuore di Bimbo- e reti di cittadini e cittadine sul testo della delibera regionale. La soddisfazione di tutti per l'avvio della fase operativa, oggi si scontra con la delusione nel leggere che il testo della suddetta delibera (delibera regionale 1417 del 29 settembre 2025), esclude di fatto tutta la Provincia di Arezzo e gran parte del territorio della Toscana, dalla sperimentazione del teleconsulto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

