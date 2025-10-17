Spellcasters Chronicles | la nuova sfida action strategica free-to-play di Quantic Dream

Dopo aver rivoluzionato il genere narrativo con titoli come Detroit: Become Human e Heavy Rain, Quantic Dream torna alla ribalta con un progetto completamente diverso. Lo studio parigino abbandona le avventure interattive per lanciarsi nel mondo competitivo con Spellcasters Chronicles, un action strategico multiplayer free-to-play in terza persona in arrivo su PC tramite Steam. Le iscrizioni per la closed beta sono già aperte sul sito ufficiale, e le prime anteprime lasciano intuire un titolo ambizioso e sorprendente. Un universo in cui la magia sostituisce gli dèi. La storia di Spellcasters Chronicles è ambientata in un mondo dove gli dèi sono ormai svaniti, ma la loro eredità ha lasciato un potere sconfinato: la Fonte ( Source ). 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

