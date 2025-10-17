Speed hiking | regole e consigli per chi comincia

Camminare a passo svelto per i sentieri di montagna è l’attività perfetta per tenersi in forma all'aria aperta in autunno. Vediamo come preparare muscoli ed equipaggaimento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

speed hiking regole e consigli per chi comincia

speed hiking regole consigliEscursioni a passo veloce e su brevi distanze - Con l'esperta di Speed hiking Heidi Messner del team Salewa vediamo alcune semplici regole fondamentali prima di cominciare questa attività fisica in montagna. Si legge su gazzetta.it

Speed hiking, ovvero l'escursionismo veloce - È molto più di una semplice camminata veloce, come, ad esempio, il nordic walking. Secondo rainews.it

