Spazio Starlink porta la prima trasmissione Tv in diretta da un Volo Commerciale

Periodicodaily.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il servizio internet satellitare Starlink di SpaceX, azienda fondata da Elon Musk, ha permesso al corrispondente di Nbc News Tom Costello di trasmettere da un Boeing 737 di United Airlines la prima trasmissione Tv in diretta della storia da un aereo commerciale. Si tratta di una pietra miliare per l’aviazione civile e per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altre letture consigliate

spazio starlink porta primaSpazio, Starlink porta la prima trasmissione Tv in diretta da un Volo Commerciale - Il corrispondente di Nbc news Tom Costello ha trasmesso in diretta da un Volo United Airlines ... msn.com scrive

spazio starlink porta primaStarlink porta la prima trasmissione TV in diretta da un volo commerciale - Il corrispondente di NBC News Tom Costello ha trasmesso, per la prima volta nella storia, un programma TV da un aereo ... Lo riporta msn.com

spazio starlink porta primaUnited Airlines e Starlink: prima trasmissione TV in diretta da un volo commerciale - Tom Costello, corrispondente di NBC News, ha trasmesso in diretta TV dal cielo grazie a Starlink, il ... Secondo hdblog.it

Cerca Video su questo argomento: Spazio Starlink Porta Prima