Spazio Starlink porta la prima trasmissione Tv in diretta da un Volo Commerciale
(Adnkronos) – Il servizio internet satellitare Starlink di SpaceX, azienda fondata da Elon Musk, ha permesso al corrispondente di Nbc News Tom Costello di trasmettere da un Boeing 737 di United Airlines la prima trasmissione Tv in diretta della storia da un aereo commerciale. Si tratta di una pietra miliare per l’aviazione civile e per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
La relazione sullo spazio del comitato di Palazzo Chigi presieduto da Urso: "Starlink è superiore al progetto europeo, non si può farne a meno"
