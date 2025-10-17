Sparite le kefiah Lo star system dello sdegno collettivo non balla più

Al direttore - Serata inaugurale della kermesse cinematografica di Roma: sul red carpet hanno sfilato donne solo in abiti lunghi neri e uomini solo in completi scuri. Tutti di velluto, raso o seta. Ma, questa volta, non ingentiliti nemmeno da una kefiah. Dopo il cessate il fuoco a Gaza, non è chiaro se per gioia o per pudore. In ogni caso, lo star system dello sdegno collettivo ha ballato una sola estate. Sic transit gloria mundi. Michele Magno   Al direttore - In principio non volevo leggere il Foglio AI, poi mi ha conquistata. Nell’articolo “Saturno oggi ha scelto me, etc.” credo sia un errore scrivere che “l’astrofisico Neil Tyson, al contrario dei pianeti, esiste davvero”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

