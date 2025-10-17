Sparatoria in serata i malviventi rubano anche un' auto e poi la ' riconsegnano' distrutta

Ravennatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caos poco dopo le 21 in zona Bassette, in via Achille Grandi nei pressi del Bingo. A quanto si apprende due bande rivali, composte da diverse persone tra cui alcune donne, si sono affrontate per cause ancora in corso di accertamento. Dalle parole si è passati rapidamente ai fatti, e nella rissa. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sparatoria serata malviventi rubanoIndagini della Polizia sulla rissa con sparatoria alle Bassette (foto Massimo Argnani) - Condividi 9 (1) Foto da: Indagini della Polizia sulla rissa con sparatoria alle Bassette (foto Massimo Argnani) 8 (1) Foto da: Indagini della Polizia sulla rissa con sparatoria alle Bassette (foto Mas ... Si legge su ravennatoday.it

Salento, rapina in casa di una coppia: malviventi armati fanno irruzione e rubano denaro e gioielli - Tre malviventi, di cui almeno uno armato di pistola, hanno fatto irruzione nella loro abitazione, attorno alle 2, portando via ... Segnala quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Sparatoria Serata Malviventi Rubano