Spara alla compagna e si uccide | lei malata da tempo portata a casa dall'Rsa con un permesso di due ore

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mario Cutella ha sparato e ucciso la compagna, Vanda Venditti, e poi ha rivolto la pistola contro se stesso per togliersi la vita. I corpi dei due anziani sono stati trovati all'interno della loro abitazione a San Bendetto del Tronto nel pomeriggio di giovedì 16 ottobre. Lei era malata da tempo, ospite di una Rsa di Massignano, l'uomo aveva chiesto un permesso per portarla a casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

