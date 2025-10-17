Spara alla compagna e si uccide | lei malata da tempo portata a casa dall'Rsa con un permesso di due ore

Mario Cutella ha sparato e ucciso la compagna, Vanda Venditti, e poi ha rivolto la pistola contro se stesso per togliersi la vita. I corpi dei due anziani sono stati trovati all'interno della loro abitazione a San Bendetto del Tronto nel pomeriggio di giovedì 16 ottobre. Lei era malata da tempo, ospite di una Rsa di Massignano, l'uomo aveva chiesto un permesso per portarla a casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

