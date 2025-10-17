Spagna Sanchez vuole il diritto all’aborto in Costituzione | un processo coraggioso L’Italia invece va in direzione opposta
Il governo della cattolicissima Spagna ha annunciato che proporrà una riforma costituzionale per includere il diritto all’aborto nella Costituzione “per sancire la libertà e l’autonomia delle donne”. La riforma impedirà inoltre alle donne che desiderano interrompere la gravidanza di ricevere informazioni false o infondate, a partire dalla modifica del regio decreto 8252010. È una risposta all’offensiva contro i diritti sessuali e riproduttivi, in seguito all’approvazione da parte del Consiglio comunale di Madrid di un’iniziativa promossa da Vox e sostenuta dal Partito Popolare, che prevede che i centri comunali forniscano informazioni sui “traumi post-aborto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
