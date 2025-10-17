Spagna Sanchez vuole il diritto all’aborto in Costituzione | un processo coraggioso L’Italia invece va in direzione opposta

Ilfattoquotidiano.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo della cattolicissima Spagna ha annunciato che proporrà una riforma costituzionale per includere il diritto allaborto nella Costituzione “per sancire la libertà e l’autonomia delle donne”. La riforma impedirà inoltre alle donne che desiderano interrompere la gravidanza di ricevere informazioni false o infondate, a partire dalla modifica del regio decreto 8252010. È una risposta all’offensiva contro i diritti sessuali e riproduttivi, in seguito all’approvazione da parte del Consiglio comunale di Madrid di un’iniziativa promossa da Vox e sostenuta dal Partito Popolare, che prevede che i centri comunali forniscano informazioni sui “traumi post-aborto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

spagna sanchez vuole il diritto all8217aborto in costituzione un processo coraggioso l8217italia invece va in direzione opposta

© Ilfattoquotidiano.it - Spagna, Sanchez vuole il diritto all’aborto in Costituzione: un processo coraggioso. L’Italia invece va in direzione opposta

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

spagna sanchez vuole dirittoSpagna, Sanchez vuole il diritto all’aborto in Costituzione: un processo coraggioso. L’Italia invece va in direzione opposta - Il governo della cattolicissima Spagna ha annunciato che proporrà una riforma costituzionale per includere il diritto all’aborto nella Costituzione “per sancire la libertà e l’autonomia delle donne”. Scrive ilfattoquotidiano.it

spagna sanchez vuole dirittoSpagna, il “diritto di aborto” in Costituzione? Sanchez si gioca tutto - Il premier e leader socialista, il cui governo è appeso a una maggioranza risicata, vuole seguire la Francia nella riforma costituzionale. Come scrive avvenire.it

spagna sanchez vuole dirittoSpagna, Sánchez vuole includere diritto all’aborto nella Costituzione/ La mossa contro Popolari e Vox - Spagna, piano Sánchez per inserire il diritto all'aborto nella Costituzione. ilsussidiario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Spagna Sanchez Vuole Diritto