Il governo della cattolicissima Spagna ha annunciato che proporrà una riforma costituzionale per includere il diritto all’aborto nella Costituzione “per sancire la libertà e l’autonomia delle donne”. La riforma impedirà inoltre alle donne che desiderano interrompere la gravidanza di ricevere informazioni false o infondate, a partire dalla modifica del regio decreto 8252010. È una risposta all’offensiva contro i diritti sessuali e riproduttivi, in seguito all’approvazione da parte del Consiglio comunale di Madrid di un’iniziativa promossa da Vox e sostenuta dal Partito Popolare, che prevede che i centri comunali forniscano informazioni sui “traumi post-aborto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Spagna, Sanchez vuole il diritto all’aborto in Costituzione: un processo coraggioso. L’Italia invece va in direzione opposta