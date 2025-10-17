La polizia catalana, ovvero i Mossos d’Esquadra, stanno indagando sulla morte del fondatore di Mango, Isak Andic, come possibile omicidio e i sospetti sono indirizzati verso il figlio, Jonathan, che risulta indagato. Ne danno notizia i principali media iberici. Andic era morto lo scorso 14 dicembre in Catalogna durante un’escursione in montagna. Inizialmente si era parlato di un incidente ma ora sembra arrivata una svolta nelle indagini. Il figlio Jonathan è stato l’unico testimone del presunto incidente in montagna che è costato la vita al padre. Entrambi stavano facendo un’escursione vicino alle grotte di Salnitre, a Collbató, quando l’imprenditore è caduto da un precipizio di 150 metri, perdendo la vita sul colpo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spagna, per la morte del fondatore di Mango è indagato il figlio Jonathan Andic