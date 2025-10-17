Spaceman Ace Frehley muore a 74 anni | il rock perde il suo ultimo alieno

Ace Frehley, il chitarrista che con il suo trucco da “Spaceman” ha reso immortale la prima formazione dei KISS, è morto all’età di 74 anni dopo una emorragia cerebrale causata da una caduta nel suo studio. La famiglia ha confermato il decesso nella notte, spegnendo ogni speranza di migliaia di fan che da dieci giorni attendevano notizie sulle sue condizioni. Il crollo dopo l’ultimo show. Erano trascorse appena due settimane dall’ultimo concerto del “Origins Tour” quando l’artista ha perso l’equilibrio tra i suoi amplificatori, battendo violentemente la testa. Ricoverato d’urgenza in terapia intensiva al Cedars-Sinai Medical Center, è stato sottoposto a due interventi chirurgici per ridurre la pressione endocranica. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - “Spaceman” Ace Frehley muore a 74 anni: il rock perde il suo ultimo alieno

