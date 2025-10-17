Spaceman Ace Frehley muore a 74 anni | il rock perde il suo ultimo alieno

Ilfogliettone.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ace Frehley, il chitarrista che con il suo trucco da “Spaceman” ha reso immortale la prima formazione dei KISS, è morto all’età di 74 anni dopo una emorragia cerebrale causata da una caduta nel suo studio. La famiglia ha confermato il decesso nella notte, spegnendo ogni speranza di migliaia di fan che da dieci giorni attendevano notizie sulle sue condizioni. Il crollo dopo l’ultimo show. Erano trascorse appena due settimane dall’ultimo concerto del “Origins Tour” quando l’artista ha perso l’equilibrio tra i suoi amplificatori, battendo violentemente la testa. Ricoverato d’urgenza in terapia intensiva al Cedars-Sinai Medical Center, è stato sottoposto a due interventi chirurgici per ridurre la pressione endocranica. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

spaceman ace frehley muore a 74 anni il rock perde il suo ultimo alieno

© Ilfogliettone.it - “Spaceman” Ace Frehley muore a 74 anni: il rock perde il suo ultimo alieno

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

spaceman ace frehley muoreAddio ad Ace Frehley, il “Space Ace” dei Kiss: muore a 74 anni il chitarrista simbolo del rock americano - La notizia ha colpito il mondo della musica come un lampo improvviso: Ace Frehley, storico chitarrista e fondatore dei Kiss, è morto all’età di 74 anni. Segnala thesocialpost.it

spaceman ace frehley muoreÈ morto Ace Frehley, fondatore dei Kiss e icona della chitarra rock - Muore a 74 anni Ace Frehley, chitarrista solista e membro fondatore dei Kiss: si è spento a Morristown in seguito a una recente caduta. Scrive pupia.tv

spaceman ace frehley muoreÈ morto Ace Frehley, chitarrista e membro fondatore dei Kiss: aveva 74 anni - Frehley cominciò a suonare nei Kiss nel 1972, dopo aver trovato un annuncio con cui Paul Stanley, un giovane cantante di New York, cercava un chitarrista solista per mettere su una band. Da ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Spaceman Ace Frehley Muore