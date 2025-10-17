Spaccio e pestaggi scacco ai clan Bisogno-Zullo | 41 indagati

Salernotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trentadue persone sono state arrestate nell'ambito dell'operazione antimafia coordinata dalla Dda lucana e condotta dai Carabinieri del Comando provinciale di Matera, sullo spaccio di droga a Ferrandina (Matera), gestito da un clan che aveva rapporti con la criminalità campana. Le misure. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

spaccio pestaggi scacco clanSpaccio, armi e pestaggi, 41 nei guai: c’è anche Zullo - Spaccio, armi e pestaggi ai rivali, sgominati due gruppi criminali tra la Basilicata e la Campania. Lo riporta ilmattino.it

Spaccio e “pizzo” natalizio: scacco al clan della droga - Un locale industriale trasformato in luogo di stoccaggio di hashish e marijuana. Riporta corrieredellacalabria.it

Spaccio e faide tra clan: chieste 32 condanne tra gli affiliati del clan Parisi e Strisciuglio - La Procura di Bari ha chiesto 32 condanne, dai due ai 20 anni di reclusione, per gli imputati coinvolti in un processo (in abbreviato) ... Segnala quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Spaccio Pestaggi Scacco Clan