Spaccio e pestaggi scacco ai clan Bisogno-Zullo | 41 indagati

Trentadue persone sono state arrestate nell'ambito dell'operazione antimafia coordinata dalla Dda lucana e condotta dai Carabinieri del Comando provinciale di Matera, sullo spaccio di droga a Ferrandina (Matera), gestito da un clan che aveva rapporti con la criminalità campana. Le misure. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

