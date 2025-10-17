E’ un ‘mondo’ a parte, un mondo che fa paura quello che via via ha preso vita all’interno del parco 22 aprile. Qui, ogni giorno, decine di giovani tossicodipendenti fanno la spola tra uno spacciatore e l’altro per assicurarsi la propria dose. Pusher che hanno suddiviso l’area in piccoli market della droga, in particolare crack. Proprio il crack, infatti, è in rapina espansione: i consumi aumentano in modo esponenziale tra i giovani e, soprattutto, tra le donne. Infatti Cresce il numero di persone prese in carico dai servizi che assumono crack: ricavata attraverso processi chimici della cocaina, costa poco rispetto ad altre sostanze e questo permette un accesso più ‘immediato’ da parte dei giovani ma è pericolosissima, devastante soprattutto per i ragazzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spaccia crack al 22 aprile, arrestato un nigeriano