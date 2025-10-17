Sostenibilità Vitali Rete del Dono | Con Nestlé bando su empowerment al femminile

Perugia, 17 ott. (Adnkronos) - “A marzo, insieme a Nestlé, abbiamo costruito un bando che ha avuto due obiettivi: lavorare sull'empowerment al femminile e diffondere nel territorio umbro la cultura del dono. Questo secondo punto è importante perché il crowdfunding aiuta le organizzazioni a coinvolgere il territorio e a partecipare alla realizzazione dei progetti”. Così la presidente della Rete del Dono, Valeria Vitali, alla conferenza stampa tenutasi ieri presso lo stabilimento Perugina di Perugia dove è stato premiato il progetto della Cooperativa Pepita volto a promuovere l'inclusione e la tutela delle donne. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sostenibilità, Vitali (Rete del Dono): "Con Nestlé bando su empowerment al femminile"

