Sostenibilità | Tasca A2a ‘900 nuove assunzioni sul territorio è motivo di orgoglio’

“Oltre 900 persone sono state assunte sul territorio nel 2024, un dato particolarmente importante alla luce della fase economica attuale, dove i tassi di crescita del prodotto interno lordo non sono ai massimi storici. Per noi anche questo dato è una testimonianza d’impegno, perché la ricerca dei talenti è uno dei modi con cui serviamo i . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sostenibilità: Tasca (A2a), ‘900 nuove assunzioni sul territorio è motivo di orgoglio’

Argomenti simili trattati di recente

Energia e ambiente: il futuro dell’auto elettrica Ieri sera a “I Conti in Tasca” su Super J ospiti Marco Matteucci, Presidente Sezione Automotive Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, e Franco Pietrantonio, Vicepresidente Sezione Ambiente. Un confront - X Vai su X

"Una delegazione di imprenditori e manager aderenti a Confindustria L’Aquila ha avuto l’opportunità di confrontarsi con una realtà industriale d’eccellenza, che ha scelto di puntare con decisione sulla sostenibilità, affrontando sfide complesse, innalzando cost - facebook.com Vai su Facebook

Tasca, 'per A2A il welfare è una tradizione storica' - "Per noi il welfare è una tradizione storica: siamo arrivati a questa decisione già nel primo Dopoguerra. Si legge su ansa.it

Tasca (A2A): Per i data center servono 30 mld di investimenti - (Agenzia Vista) Cernobbio, 05 settembre 2025 “Per accompagnare la domanda oggi presente, senza arrivare alla full capacity che abbiamo previsto, si va intorno ai 30 miliardi di euro, il che vuol dire ... Secondo quotidiano.net

Energia, Tasca (A2A): "Progetti contro povertà per 13 mln euro, aiutati 17mila beneficiari" - Sul fronte del contrasto alla povertà energetica, "dal 2017 abbiamo cominciato a raccogliere e sviluppare progetti per un controvalore superiore a 13 milioni di euro, ... Scrive notizie.tiscali.it