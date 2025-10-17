Sostenibilità | Mazzoncini A2a ‘in 9 anni accumulati 2,5mld di investimenti su Milano’
“Gli investimenti nel 2016 erano di 140 milioni all’anno, oggi sono 500 milioni. In questi anni abbiamo accumulato 2 miliardi e mezzo di investimenti su Milano per rendere la città più sostenibile e competitiva per il futuro. E poi, c’è il valore distribuito: un miliardo e mezzo quest’anno, 1,1 miliardi solo alla filiera, quindi ai . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Mazzoncini, A2A: "Italia ancora indietro, ma la crescita verso l'autonomia energetica sta procedendo più spedita" - Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A all’evento A&F Live 2025, “L’Europa al bivio tra Cina e Stati Uniti nell’era di Trump”, che si è tenuto all’Università Bocconi di Milano. Da repubblica.it
A2a, gli investimenti volano a 3 miliardi. Pronti i motori per fare nuovo shopping - Investimenti record a 3 miliardi, basso debito, il 50% di produzione da energia rinnovabile e una crescita del 18% sul mercato libero. Lo riporta ilgiornale.it
Mazzoncini (A2A), 'sviluppiamo crescita che si autoalimenta' - "Oggi presentiamo il primo veicolo societario integrato di open innovation in Italia, basato su un modello di circolarità: una crescita che si autoalimenta, in cui il valore ... Secondo notizie.tiscali.it