Sostenibilità Buratta Pepita | Con Casa Bice scambio di competenze e qualità tra donne

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - “Casa Bice è un progetto di intergenerazionalità dove le ‘nostre giovani', come chiamiamo le donne più anziane, vanno a incontrare altre giovani donne e neomamme, offrendo il loro sapere e la loro tradizione. Questa casa non è solo il sapere di queste donne, ma anche la forza della tradizione, delle cose semplici e il trasmettere dei valori dell'essere donna per cercare di guidare le nuove generazioni”. Così il responsabile della sede di Perugia della cooperativa sociale Pepita, Diego Buratta, alla conferenza stampa tenutasi ieri presso lo stabilimento Perugina di Perugia dove è stato premiato il progetto dell'organizzazione di cui fa parte, volto a promuovere l'inclusione e la tutela delle donne. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sostenibilità, Buratta (Pepita): "Con Casa Bice scambio di competenze e qualità tra donne"

