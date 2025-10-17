Sostenibilità | assessore Conte ‘avviato Piano Casa per sussidiarietà operativa’
“Con A2a, da un punto di vista di sussidiarietà operativa, abbiamo tanti progetti insieme. Riguardo alla sua capacità di attrarre talenti, con 900 nuove assunzioni, anche noi come Comune facciamo la nostra parte: abbiamo di recente lanciato un Piano Casa per 10mila appartamenti che vanno verso il ceto medio, verso chi arriva a Milano o . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Argomenti simili trattati di recente
“Immaginare percorsi di sostenibilità e solidarietà alimentare, anche con l’aiuto della tecnologia, può contribuire concretamente al progresso sociale”. Così oggi a Trieste l’assessore @alessiarosolen all’incontro “Il cibo è vita” https://tinyurl.com/32wum42k - X Vai su X
L’assessore Cenni conferma l’impegno per la sostenibilità: "La riduzione dei rifiuti è fondamentale" - facebook.com Vai su Facebook
Milano, l'assessore Conte rilancia l'idea di una "super holding" delle partecipate - Palazzo Marino sta ripensando alla possibilità di creare la super holding delle partecipate. Da affaritaliani.it