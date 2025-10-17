“Con A2a, da un punto di vista di sussidiarietà operativa, abbiamo tanti progetti insieme. Riguardo alla sua capacità di attrarre talenti, con 900 nuove assunzioni, anche noi come Comune facciamo la nostra parte: abbiamo di recente lanciato un Piano Casa per 10mila appartamenti che vanno verso il ceto medio, verso chi arriva a Milano o . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sostenibilità: assessore Conte, ‘avviato Piano Casa per sussidiarietà operativa’