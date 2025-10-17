Pescara - Un odore acre invade il Marconi di Pescara, scatta emergenza, decine di malori, sei portati in ospedale: le autorità indagano la sostanza Stamattina al liceo Marconi di Pescara si è vissuto un momento di panico quando una sostanza irritante è penetrata nei corridoi. Alcuni studenti hanno avvertito subito un odore pungente, lacrimazione agli occhi e difficoltà respiratorie, dando il via all’evacuazione d’emergenza dell’edificio. Ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine sono giunti sul posto in brevissimo tempo. Sul piazzale della scuola è stato allestito un Posto medico avanzato dove sono state assistite decine di persone, mentre sei individui — cinque studenti e una collaboratrice scolastica — sono stati portati in ospedale in codice verde. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Sostanza misteriosa invade il liceo: sei intossicati e scuola evacuata