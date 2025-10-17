Sosta nazionali grande minutaggio per i calciatori dell’Inter Il confronto con le altre italiane
Inter News 24 Sosta nazionali: i calciatori dell’Inter hanno giocato molto durante questa settimana. Ecco il confronto con le altre big della Serie A. Inter, il contributo alle Nazionali: una squadra che accumula minuti importanti. L’ Inter si conferma tra le grandi protagoniste del calcio italiano anche a livello di contributo alle Nazionali. Secondo i dati riportati da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sono la squadra che ha accumulato il maggior numero di minuti giocati dai propri giocatori durante la sosta per le competizioni internazionali, con un totale di 1527 minuti. Dietro di loro, troviamo il Milan con 1364 minuti, mentre Roma (1264), Juventus (1254) e Napoli (1250) sono distaccate, anche se non in modo significativo. 🔗 Leggi su Internews24.com
