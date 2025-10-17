Sospetto caso di febbre Dengue a Oggiono | scatta la bonifica

Sospetto caso di febbre Dengue a Oggiono. Ats Brianza nei giorni scorsi (11 ottobre) ha trasmesso al Comune la segnalazione riguardo un probabile episodio di infezione di una persona residente a Oggiono.L'Amministrazione del sindaco Chiara Narciso si è prontamente attivata per mettere in atto il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

