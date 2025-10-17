Sospensione shock | Forbidden Fruit nel mirino di Mediaset

Colpo di scena nel pomeriggio di Canale 5: secondo le ultime indiscrezioni, la soap turca “Forbidden Fruit” potrebbe subire una sospensione temporanea di una settimana. La decisione, che al momento non è ancora ufficiale, rientrerebbe in un piano di riorganizzazione del palinsesto autunnale di Mediaset, già segnato da spostamenti e tagli di durata. La notizia ha lasciato di stucco i fan della serie, che temono di dover rinunciare per qualche giorno agli intrighi di Yildiz, Halit ed Ender proprio nel momento più intenso della trama. Secondo quanto trapela, lo stop servirebbe a fare spazio ai programmi speciali del palinsesto di ottobre, tra cui eventi sportivi e talk d’attualità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it