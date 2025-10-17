Sospensione idrica avviate le manovre di apertura da parte di Gesesa
GESESA comunica che ha avviato le manovre di apertura sia nella città di Benevento che a Ponte ed a Torrepalazzo. Relativamente alla città di Benevento si ricorda che ci vorranno alcune ore affinché tutta la rete sia messa in carico e possa andare a regime. Si comunica che al ripristino del servizio si potranno verificare fenomeni di torbidità e turbolenza legati al movimento dei sedimenti delle condotte che però non inficiano la qualità dell'acqua erogata. Inoltre, si ricorda che per emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde gratuito 800511717. GESESA SpA
