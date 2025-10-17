Sospensione idrica avviate le manovre di apertura da parte di Gesesa

Anteprima24.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto GESESA comunica che ha avviato le manovre di apertura sia nella città di Benevento che a Ponte ed a Torrepalazzo. Relativamente alla città di Benevento si ricorda che ci vorranno alcune ore affinché tutta la rete sia messa in carico e possa andare a regime. Si comunica che al ripristino del servizio si potranno verificare fenomeni di torbidità e turbolenza legati al movimento dei sedimenti delle condotte che però non inficiano la qualità dell’acqua erogata. Inoltre, si ricorda che per emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde gratuito 800511717. GESESA SpA L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

sospensione idrica avviate le manovre di apertura da parte di gesesa

© Anteprima24.it - Sospensione idrica, avviate le manovre di apertura da parte di Gesesa

Argomenti simili trattati di recente

sospensione idrica avviate manovreAcqua, prevista sospensione dell'erogazione idrica in alcune vie di Firenze - Publiacqua informa i cittadini del Comune di Firenze che, causa lavori su organi di manovra della rete idrica, dalle ore 09. 055firenze.it scrive

Rischio sospensione idrica ad Avellino e Benevento - L'aumento dei consumi elettrici a causa delle alte temperature sottrae tensione agli impianti di sollevamento ... Da rainews.it

sospensione idrica avviate manovreLavori Aqp sulla rete, Comuni di Puglia senza acqua, disagi fino a 16 ore: dove e quando - Acquedotto Pugliese (AQP) ha comunicato l’avvio di una nuova fase di lavori sulla rete idrica in diversi Comuni di Puglia. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sospensione Idrica Avviate Manovre