È sempre più critica la situazione del personale amministrativo del tribunale di Bergamo. Il nuovo allarme arriva dai sindacati di categoria - Rsu Usb e Rsu Fp Cgil - secondo i quali, a fronte di una pianta organica che prevederebbe 142 unità, oggi sono in servizio 105 persone. Ma il numero reale di chi è effettivamente disponibile, considerando assenze prolungate, part-time e distacchi, scende a 92,7 unità. La scopertura effettiva supera il 34,7%, molto più alta del già allarmante 26,1% ufficiale. Un vuoto che incide pesantemente sull’attività degli uffici e sulla qualità del servizio ai cittadini, aggravato dal fatto che parte del personale è stabilmente impegnato anche negli uffici del Giudice di pace di Bergamo e di Grumello del Monte, anch’essi cronicamente sotto organico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sos personale in Tribunale: "Stabilizzate i precari"