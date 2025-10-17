Sorpreso fuori casa nonostante gli arresti domiciliari finisce in carcere

Agenti della Polizia di Stato hanno condotto in carcere un 43enne taorminese in esecuzione di un decreto dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto la sospensione della detenzione domiciliare cui era sottoposto. Secondo quanto accertato dai poliziotti del Commissariato di Taormina, infatti, l’uomo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

l'uomo, già noto alle Forze dell'Ordine, è stato sorpreso fuori dalla sua abitazione durante un controllo. Ora si trova nel carcere di Frosinone - facebook.com Vai su Facebook

Il ritorno di Angelina Mango: fuori a sorpresa l'album "caramè" https://rockol.it/news-754766/angelina-mango-nuovo-album-a-sorpresa-caramella-tracklist-autori… - X Vai su X

Mondragone, sorpreso fuori casa nonostante i domiciliari: arrestato dopo una breve fuga in scooter - I carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno arrestato un uomo di 63 anni per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Si legge su ilcrivello.it

Ferentino, evade dai domiciliari e passeggia in centro come nulla fosse: 45enne beccato dai Carabinieri - Un 45enne di Ferentino è stato arrestato dai Carabinieri per evasione dopo essere stato sorpreso fuori casa durante i domiciliari. Scrive virgilio.it

Due carabinieri fuori servizio scoprono due ladri rubare a casa di un anziano: vengono aggrediti - Un intervento coraggioso ad Arzago d’Adda ha trasformato una tranquilla serata in famiglia in un’operazione di polizia. Da msn.com