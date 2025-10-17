Sorpresi con un kit da scasso lungo le vie del paese

Due denunce e il sequestro di denaro in contanti e un kit da scasso. È questo l’esito di un’operazione eseguita qualche giorno fa dai carabinieri di Vandoies e di Bressanone che sono riusciti a sventare un tentativo di furto avvenuto nel comune di Terento (BZ).Dai primi riscontri delle forze. 🔗 Leggi su Trentotoday.it