Sorprende i ladri a rubare vicino alla sua auto | giovane aggredito e picchiato

Latinatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane è stato aggredito e picchiato da due ladri scoperti mentre stavano armeggiando davanti alla sua auto. E’ accaduto la notte scorsa nella zona della Q5 a Latina, in via Pier Luigi da Palestrina; vittima un ragazzo di 28 anni poi portato in ospedale.Sull’episodio sono in corso le indagini. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

