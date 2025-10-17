Sorprende i ladri a rubare vicino alla sua auto | giovane aggredito e picchiato
Un giovane è stato aggredito e picchiato da due ladri scoperti mentre stavano armeggiando davanti alla sua auto. E’ accaduto la notte scorsa nella zona della Q5 a Latina, in via Pier Luigi da Palestrina; vittima un ragazzo di 28 anni poi portato in ospedale.Sull’episodio sono in corso le indagini. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
