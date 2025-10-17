ABBONATI A DAYITALIANEWS È accaduto la notte scorsa in via Pier Luigi da Palestrina, nella zona Q5 di Latina: un ragazzo di 28 anni è stato aggredito e picchiato da due ladri sorpresi mentre armeggiavano davanti alla sua auto. La vettura, una Mercedes, era parcheggiata nel cortile del condominio. La dinamica dell’aggressione. Il giovane è uscito di casa intorno alle 4.30 per andare al lavoro e ha notato due persone impegnate a rubare ruote e parti della carrozzeria. Una volta scoperti, i ladri hanno assalito il proprietario della vettura. Il ragazzo è stato ferito con alcuni fendenti, con ogni probabilità con un cacciavite. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sorprende due ladri che armeggiano vicino alla sua auto ed interviene: 28enne pestato e ricoverato in ospedale. L’episodio nella notte a Latina