Sorprende due ladri che armeggiano vicino alla sua auto ed interviene | 28enne pestato e ricoverato in ospedale L’episodio nella notte a Latina

Dayitalianews.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS È accaduto la notte scorsa in via Pier Luigi da Palestrina, nella zona Q5 di Latina: un ragazzo di 28 anni è stato aggredito e picchiato da due ladri sorpresi mentre armeggiavano davanti alla sua auto. La vettura, una Mercedes, era parcheggiata nel cortile del condominio. La dinamica dell’aggressione. Il giovane è uscito di casa intorno alle 4.30 per andare al lavoro e ha notato due persone impegnate a rubare ruote e parti della carrozzeria. Una volta scoperti, i ladri hanno assalito il proprietario della vettura. Il ragazzo è stato ferito con alcuni fendenti, con ogni probabilità con un cacciavite. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

