Sordo dalla nascita diagnosi in ritardo | Asl e centro specialistico condannati a risarcire

Fucecchio, 17 ottobre 2025 – Oggi ha 22 anni e riesce a sentire grazie a delle protesi, ma per i primi sei anni di vita Giulio (nome di fantasia, ndr ), residente a Fucecchio, è stato isolato dal mondo, perché incapace di udire a causa della ipoacusia bilaterale che lo accompagnava dalla nascita. Invalidità della quale, però, inizialmente nessuno si era accorto. E ora, a distanza di anni e dopo una lunga battaglia legale, il tribunale di Firenze ha condannato il centro rieducazione ortofonica di Firenze e l’Asl toscana centro a risarcire con 72.340 euro il diretto interessato per la ritardata diagnosi di sordità e con 20. 🔗 Leggi su Lanazione.it

