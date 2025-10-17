Sora l’IA che resuscita Martin Luther King | OpenAI costretta a fare marcia indietro
OpenAI ha sospeso la possibilità di creare video con le sembianze di Martin Luther King Jr. tramite la piattaforma Sora, dopo le proteste della famiglia per l’uso giudicato offensivo dell’immagine dell’attivista. Crescono le critiche nei confronti della piattaforma. NewsGuard:. 🔗 Leggi su Repubblica.it
