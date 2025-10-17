Sopravvive all' incidente in cui muoiono i genitori | La sicurezza stradale è civiltà e amore per la vita
È sopravvissuta all'incidente stradale in cui sono morti i genitori. Due mesi dopo Aurora Montanaro lancia un appello carico di dolore, memoria e responsabilità. E lo fa dalla tomba di mamma Maria Vittoria Rita, 57 anni, e di papà Marcello Montanaro, di 56, dove è stata messa una targa. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
