Sophie Codegoni dimentica l’ex Basciano e ritrova l’amore con un ricco imprenditore e già conosciuto

Dopo un inverno decisamente turbolento, segnato dalla separazione e dalle denunce per stalking nei confronti dell’ex compagno Alessandro Basciano – nonché papà della piccola Celine Blue – Sophie Codegoni è tornata a sorridere al fianco di un nuovo compagno. Sophie Codegoni ha trascorso l’estate dividendosi tra il ruolo di mamma e quella di donna in carriera concedendosi anche vacanze con le amiche. L’estate, tuttavia, è anche stagione di nuovi amori e a Sophie Codegoni sono stati attribuiti vari flirt, tra cui il calciatore Andrea Petagna. Un gossip partito da una foto pubblicata su Instagram dal calciatore, e poi cancellata, in cui lui si riprendeva in auto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

