Sono state trovate delle ossa in un cantiere a Milano | indaga la polizia

Alcuni resti ossei sono stati trovati durante uno scavo in un cantiere in zona via Lombroso, a Milano, nella serata di venerdì 17 ottobre. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia: per il momento non è chiaro se si tratti di resti umani o animali.A lanciare l’allarme, intorno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sono state liberate quattro tartarughe marine della specie Caretta Caretta nelle acque antistanti Capo Palinuro, nel Cilento. L’operazione è stata eseguita dalla guardia costiera del locale ufficio marittimo in collaborazione con la Stazione Zoologica Anton Doh - facebook.com Vai su Facebook

Al momento sono state fermate due persone. Il mio pensiero è per i feriti, ai quali auguro di potersi rimettere presto in forze e sono vicina con il cuore alle famiglie delle vittime, ai colleghi e a tutta l’Arma dei Carabinieri. - X Vai su X

Sono state trovate delle ossa in un cantiere a Milano: indaga la polizia - È successo in zona via Lombroso a Milano nella serata di venerdì 17 novembre. Come scrive milanotoday.it

Famiglia Orlandi: «Perché ossa collegate a scomparsa Emanuela?» - «Chiederemo alla Procura di Roma e alla Santa Sede in che modalità sono state trovate le ossa e come mai il loro ritrovamento è stato messo in relazione con la scomparsa di Emanuela Orlandi o Mirella ... Come scrive ilmattino.it

Senigallia, trasferite le ossa trovate lo scorso luglio nel cortile del condominio alle Saline: sono umane? - Nel frattempo, gli operai sono stati autorizzati, già da alcune settimane, a riprendere gli scavi per ultimare l’intervento e, qualora avessero rivenuto ulteriori frammenti avrebbero dovuto informare ... Da corriereadriatico.it