“Antologia della vita e della morte”. Irama con questo titolo ha voluto racchiudere il senso delle canzoni contenute nel suo album. Via il freno a mano dei sentimenti, il cantautore si racconta come non mai, componendo musica e testi sul suo vissuto, intenso, l’amore difficile (quasi sempre), ma soprattutto auto-analizzando se stesso non risparmiando alcuna critica. Un atto di coraggio, in tempi di verità assolute. Ad anticipare il disco è stato il singolo “Ex” ft. Elodie. Mentre l’11 giugno 2026, per la prima volta, Irama approderà allo Stadio San Siro di Milano “Il giorno che ho smesso di pensare (uscito nel 2022, ndr) è un disco a cui tengo tantissimo e sono orgoglioso di come sia andato, di come sia stato recepito poi col tempo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Sono scomodo, quando amo tendo ad essere un po' pesante. Lavoro su me stesso per essere meno egoista. Oggi con gli attacchi di panico ci convivo": così Irama