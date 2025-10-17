Sono i figli morti anche loro La mamma trovata senza vita nel fiume poi l’altra scoperta choc

Una tragedia familiare sconvolge la provincia di Treviso, dove una scoperta drammatica ha riportato alla luce una storia di dolore e mistero. Nel pomeriggio di giovedì 16 ottobre, i vigili del fuoco hanno recuperato dalle acque del fiume Sile, in località Silea, un’auto, una Renault Captur, con all’interno due corpi senza vita. A bordo, secondo quanto accertato dai carabinieri, si trovavano una donna di 52 anni e un uomo di 55, fratello e sorella, entrambi residenti a Mirano, nel Veneziano. Il ritrovamento ha immediatamente riportato alla mente un altro episodio avvenuto solo pochi giorni prima: il 10 ottobre, infatti, nelle acque dello stesso fiume, ma nel tratto di Meolo, era stato rinvenuto il corpo della madre dei due, una donna di 77 anni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it