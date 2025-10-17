Sono esplosa ho deciso! | Giulia Stabile rompe il silenzio davanti agli allievi di Amici

Personaggi Tv, Durante il daytime di Amici, Giulia Stabile ha deciso di condividere con gli allievi un tema personale e delicato: gli attacchi degli haters ricevuti sui social. Dopo il video-sfogo pubblicato a settembre, la ballerina – ormai volto iconico del programma – ha scelto di affrontare l’argomento guardando negli occhi i ragazzi della scuola. Leggi anche: Rissa ad “Amici”, il sorprendente retroscena: cosa è successo davvero dietro le quinte Entrando in casetta, Giulia ha spiegato: “Ci tenevo a parlarvi di una cosa molto intima”, come riportato da Fanpage. Ha quindi mostrato ai concorrenti una serie di commenti che riceve quotidianamente online, carichi di insulti sul suo aspetto fisico. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Sono esplosa, ho deciso!”: Giulia Stabile rompe il silenzio davanti agli allievi di Amici

