“Definisci bambino”, aveva obiettato Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, a Enzo Iacchetti, colpevole di indignarsi per le decine di migliaia di bambini uccisi a Gaza. Mica è finita lì, è andato avanti nei giorni seguenti l’adulto Eyal a spiegare che bambino, beh, dipende dal contesto: per l’Onu lo sei fino a 18 anni ma a Gaza a 12-14 anni sei già un soldato. Dodici? Facciamo undici. E mica solo a Gaza: facciamo ovunque, che a sparare ai bambini siano i soldati israeliani, eh, presidente? Muhammad Bahjat al-Halak era un bambino di undici anni. È stato ucciso ieri a colpi d’arma da fuoco dai soldati israeliani che, in violazione del diritto internazionale, occupano la sua città, Hebron, in Cisgiordania. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sono decine i bambini uccisi o arrestati in Cisgiordania (dove non c’è Hamas): certi adulti sappiano che li vediamo