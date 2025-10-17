Sono antisemita secondo lei? Antisionista Rissa in tv tra Formigli e Bocchino
Non è la prima volta che succede e, molto probabilmente, non sarà nemmeno l’ultima. Lo scontro verbale acceso ed aspro tra due opinionisti così diversi come Italo Bocchino e Corrado Formigli è sempre dietro l’angolo. Il primo, ex volto noto della destra italiana ora vicino alle istanze del governo di Giorgia Meloni, in politica estera si è spesso autodefinito un fiero difensore di Israele e della sua esistenza come Stato. Il secondo invece, conduttore più vicino alla radice culturale della sinistra progressista, in materia di questioni internazionali non ha mai risparmiato critiche al governo israeliano e alla sua decisa reazione dopo l’attentato terroristico del 7 ottobre di due anni fa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
