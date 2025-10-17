Sondaggio sull’astensionismo | un italiano su due sceglie di non votare
Roma, 17 ottobre 2025 – La grande fuga dalle urne non si è fermata e sembra ormai aver trovato casa stabile nell’elettorato italiano. Secondo un’indagine Izi presentata su La7 durante L’Aria che Tira, condotta da David Parenzo, un elettore su due sceglie di non votare. Non per errore o disinteresse generico, ma per una scelta consapevole e sempre più motivata. Si parla di un astensionismo strutturale che riguarda il 20% dell’elettorato, ma è quel restante 30% di astensionismo “per scelta” a preoccupare partiti e analisti politici. I dati raccolti da Izi nel rapporto “Astensionismo: motivazioni di non voto e leve di partecipazione futura” delineano un quadro chiaro: la fuga dalle urne ha assunto un profilo culturale e sociale prima che elettorale, con implicazioni profonde sulla rappresentanza democratica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
