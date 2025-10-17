Arrivano gli ultimi sondaggi politici targati Supermedia YouTrendAgi e, come sempre, non mancano le sorprese. I dati aggiornati al 17 ottobre 2025 fotografano un’Italia politica in movimento. Leggi anche: Angelina Mango, perché è sparita per un anno: i veri motivi (non detti) Fratelli d’Italia sempre più forte: Meloni consolida il primato. La Supermedia YouTrendAgi, che aggrega i principali sondaggi delle ultime settimane, premia ancora una volta Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni sale al 30,5%, con un incremento di 0,5 punti percentuali rispetto a due settimane fa. Una crescita che conferma la solidità del consenso intorno alla premier, in un quadro politico ancora dominato dal centrodestra. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sondaggi politici, tracollo clamoroso per un partito. Che botta!