Sondaggi politici tracollo clamoroso per un partito Che botta!
Arrivano gli ultimi sondaggi politici targati Supermedia YouTrendAgi e, come sempre, non mancano le sorprese. I dati aggiornati al 17 ottobre 2025 fotografano un’Italia politica in movimento. Leggi anche: Angelina Mango, perché è sparita per un anno: i veri motivi (non detti) Fratelli d’Italia sempre più forte: Meloni consolida il primato. La Supermedia YouTrendAgi, che aggrega i principali sondaggi delle ultime settimane, premia ancora una volta Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni sale al 30,5%, con un incremento di 0,5 punti percentuali rispetto a due settimane fa. Una crescita che conferma la solidità del consenso intorno alla premier, in un quadro politico ancora dominato dal centrodestra. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Altre letture consigliate
Sondaggi politici 2025/ Gaza e Regionali: Meloni al top, Pd cala sotto 22%. Centro si rialza ma è già diviso. Leggi l'articolo completo sul nostro sito https://www.ilsussidiario.net/news/sondaggi-politici-2025-gaza-e-regionali-meloni-al-top-pd-cala-sotto-22-cen - facebook.com Vai su Facebook
Sondaggi politici elettorali: i partiti dopo le elezioni in Toscana e l’accordo di pace di Trump a Gaza. Gli orientamenti di voto - X Vai su X
Va male anzi malissimo per Giuseppe Conte: tonfo clamoroso del M5S negli ultimi sondaggi - Crisi nera per il M5S: sondaggi giù. Segnala tag24.it
Clamoroso in Campania: i sondaggi per Fico vanno male, Schlein e Conte tremano - Il retroscena svelato da Dagospia: se il centrosinistra perdesse a Napoli con l'ex presidente della Camera, Pd e Cinque Stelle verrebbero terremotati ... Riporta tag24.it
Sondaggi politici 2025/ Forza Italia cede elettori a FdI, Giani verso il 58% in Toscana - Sondaggi politici 2025, i flussi di voto e com'è cambiato dalle politiche: FdI attrae elettori da Fi e dalla Lega. Lo riporta ilsussidiario.net