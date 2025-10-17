Sondaggi politici | cresce Fratelli d'Italia e la fiducia in Meloni bene il Pd mentre cala M5S e Lega

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sondaggio Dire-Tecnè conferma la crescita di Giorgia Meloni nei consensi personali e la solidità di Fratelli d’Italia nelle intenzioni di voto. Piccoli movimenti anche tra gli altri partiti, mentre la fiducia nel governo segna un leggero aumento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

sondaggi politici cresce fratelliSondaggi politici: cresce Fratelli d’Italia e la fiducia in Meloni, bene il Pd mentre cala M5S e Lega - Tecnè conferma la crescita di Giorgia Meloni nei consensi personali e la solidità di Fratelli d’Italia nelle intenzioni di voto ... Riporta fanpage.it

sondaggi politici cresce fratelliSondaggi politici: Meloni e Fratelli d’Italia sempre con il segno più - Tra i partiti Fratelli d'Italia cresce ancora e stacca il Pd. corrierenazionale.it scrive

sondaggi politici cresce fratelliSondaggi politici, Fratelli d’Italia cresce ancora (al 30,5%). La fiducia nella Meloni sale di mezzo punto - Tecnè, Fdi rimane stabile al 30,5%, cresce la fiducia in Meloni e nel governo Meloni. Riporta blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Sondaggi Politici Cresce Fratelli