Soluzioni su misura per l’efficienza energetica ecco My Energy Q8 | Graded al fianco di una delle big del settore

Offrire servizi per l’efficienza energetica e la transizione verso la sostenibilità delle imprese. E’ la mission di My Energy Q8, società costituita al 70% da Q8 e al 30% da Graded, gruppo industriale con quartier generale a Napoli, che oggi, presso il Porsche Experience Center Franciacorta (BS), si è presentata al pubblico in occasione dell’evento “L’innovazione a 360°: le soluzioni integrate per la transizione energetica”. “La partnership con Q8 rappresenta per noi una nuova occasione e una grande responsabilità di misurarci e competere sul mercato dell’efficienza energetica, un settore strategico per il futuro delle imprese – dice l’ ad di Graded, Vito Grassi –. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

