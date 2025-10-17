Solo qualche giorno fa secondo i pareri tecnici non risultavano esistere dispositivi per permetterle l' autosomministrazione del farmaco letale e darsi il suicidio assistito

T rovato un dispositivo che consentirebbe a Libera, affetta da sclerosi multipla, di potersi autosomministrare il farmaco letale per il suicidio assistito a cui ha avuto accesso. Leggi anche › Laura Santi è morta, a casa sua, con il suicidio assistito. «Ricordatemi come una donna che ha amato la vita» Appena lunedì scorso la 55enne toscana aveva chiesto l’aiuto di un medico per morire perchè secondo i pareri tecnici forniti da ministero della Salute, Iss e Consiglio superiore di sanità su richiesta del giudice civile di Firenze al momento non risultavano esistere dispositivi per permetterle l’autosomministrazione del farmaco letale. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Solo qualche giorno fa secondo i pareri tecnici non risultavano esistere dispositivi per permetterle l'autosomministrazione del farmaco letale e darsi il suicidio assistito

