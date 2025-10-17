Sollecito su Garlasco | Il marchio non te lo toglie nessuna sentenza nemmeno l' assoluzione
Raffaele Sollecito è intervenuto nelle scorse ore sui social per esprimere la propria opinione sul caso dell' omicidio di Garlasco, creando un parallelo con la vicenda giudiziaria che lo ha visto protagonista per anni insieme all'ex Amanda Knox: inizialmente condannato con la ragazza per l'omicidio di Meredith Kercher avvenuto a Perugia nel 2007, il 41enne è stato definitivamente assolto con lei nel 2015 dalla Corte di Cassazione. "Ci sono storie che non finiscono, anche quando la giustizia dice che sei innocente", esordisce Sollecito in un video pubblicato sul proprio profilo TikTok, "la mia è così". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
