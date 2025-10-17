Solita testa dura | i rifiuti ingombranti dei furbetti in piazza delle Camelie #lafotodeilettori
«I romani hanno la testa dura o fanno i furbetti? È possibile che ancora non abbiano capito come ci si comporta in caso di smaltimento di rifiuti ingombranti?». Con questi due interrogativi e un pizzico di rabbia, Sabrina ci invia la foto di una stampante lasciata dietro a un cassonetto in piazza delle Camelie, a Centocelle. «Vivremmo in una città migliore se tutti rispettassimo le regole», dice. Scrivi a Il Tempo con WhatsApp: 3498862906. 🔗 Leggi su Iltempo.it
