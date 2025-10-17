Solidarietà del M5s a Sigfrido Ranucci | Le bombe non fermeranno la verità

Il Movimento 5 Stelle di Piacenza esprime la più totale e incondizionata vicinanza al giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, per il gravissimo attentato subito con una bomba che ha distrutto la sua auto e quella di sua figlia a Pomezia. «Un atto vile e intollerabile che condanniamo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

