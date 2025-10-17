Solidarietà bipartisan a Sigfrido Ranucci | Attentato vile e inaccettabile alla libertà di stampa

Tutto il mondo politico si stringe intorno a Sigfrido Ranucci dopo il vile e grave attentato subito. Dai presidenti della Camera agli esponenti di destra e sinistra, all’ordine nazionale dei giornalisti, un coro unanime si è levato a difesa del giornalista di Report. La Russa: “Vicenda inquietante”. “Rivolgo a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia La solidarietà mia personale e del Senato della Repubblica per il gravissimo atto intimidatorio accaduto nella notte. Una vicenda davvero inquietante che condanniamo con forza e sulla quale ci auguriamo che La giustizia faccia rapidamente il suo corso individuando quanto prima i colpevoli”, dice il presidente del Senato, Ignazio La Russa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Solidarietà bipartisan a Sigfrido Ranucci: “Attentato vile e inaccettabile alla libertà di stampa”

Argomenti simili trattati di recente

Sconcerto e indignazione a Villapiana. Un incendio ha distrutto le automobili dei genitori di Josef Guida, presidente del Consiglio comunale di Villapiana e segretario cittadino del Partito Democratico. Solidarietà bipartisan - facebook.com Vai su Facebook

Sigfrido Ranucci, la solidarietà bipartisan della politica dopo la bomba. “Gesto gravissimo” - Numerose le manifestazioni di solidarietà che stanno arrivando in queste ore al conduttore di “Report” Sigfrido Ranucci, vittima ... iltempo.it scrive

Provvedimento disciplinare della Rai per Sigfrido Ranucci: "Pensavo mi facessero i complimenti per Report e invece..." - A dare la notizia è il giornalista stesso via social, dove pubblica una foto della lettera ricevuta e scrive: ... Lo riporta huffingtonpost.it

Sigfrido Ranucci il 9 luglio al premio Fabula di Bellizzi - In un tempo in cui la disinformazione corre veloce e la realtà spesso si confonde con la narrazione, la sua presenza rappresenta un faro di autenticità, un invito a non avere paura di porre domande ... Come scrive ansa.it