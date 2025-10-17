Solidarietà a Sigfrido Ranucci

Il Comitato dei giornalisti di Citynews esprime la più profonda solidarietà a Sigfrido Ranucci, vittima di un vile attentato nella tarda serata di ieri, 16 ottobre. Ranucci è stato preso di mira per il lavoro che, da anni, svolge con la redazione di Report, il principale programma. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

"Solidarietà al giornalista italiano Sigfrido Ranucci. Sollevata che lui e sua figlia siano rimasti illesi dopo il terribile attacco. La libertà di stampa é il cuore della democrazia. L’Europa non farà mai un passo indietro". Lo scrive sui social la presidente del Parlame - facebook.com Vai su Facebook

La mia solidarietà a Sigfrido Ranucci per il vile atto intimidatorio subito. In Italia nessuna bomba potrà mai far tacere la libertà di informazione. - X Vai su X

Acerbo (Prc): “Solidarietà a Sigfrido Ranucci” - "L'esplosione dell'auto di Sigfrido Ranucci avrebbe potuto avere conseguenze mortali. Secondo lopinionista.it

La storia di Sigfrido Ranucci, una lunga scia di querele e intimidazioni - "Onestamente la mia vita non è cambiata molto rispetto all'inizio delle minacce. Si legge su ansa.it

Emanuele Ranucci, il figlio di Sigfrido: “Vivo da sempre col timore che ogni volta che saluto mio padre possa essere l’ultima” - Inevitabile quando vivi per decenni sotto scorta, quando hai 7 anni e ci sono i proiettili nella cassetta ... Da quotidiano.net